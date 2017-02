Panta Rei

La cosa più importante: entro il 1 febbraio bisogna agire tutti per evitare che si riapra la caccia al lupo in Italia. L’ENPA lancia questa campagna di protesta per arrivare a dire no in Regione e al Governo, in particolare al Ministro per l’Ambiente. Andare al link e firmate, facciamo il possibile per salvare il […]