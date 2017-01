Parchi e Aree protette

Sulle implicazioni politiche del NO al referendum rimando al dibattito in corso. Vorrei invece partire dall’agenda istituzionale che resta, anzi torna sulla scena con i suoi problemi irrisolti e non rinviabili per il governo, il parlamento, le regioni e gli enti locali. Il caso più evidente, specie dopo il voto recente per diverse province, è […]