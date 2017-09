Scritto da Renzo Moschini il 18.09.2017

Dopo Veltroni e Rutelli che hanno denunciato sull’ambiente le gravi dimenticanze del Pd, anche il ministro dell’ambiente Galletti è opportunamente intervenuto. Lo ha fatto sottolineandone la drammaticità e gli impegni assunti per questo anche dall’Italia a Parigi sul piano internazionale e con leggi recenti come quella sugli ecoreati. Ha ricordato pure altri interventi e realizzazioni ma qui casca l’asino. Parlare, ad esempio, di interventi sul piano idrogeologico dove della legge sul suolo che prevede piani che dopo oltre due decenni non hanno visto la luce è un po’ azzardato. Ma soprattutto colpisce il silenzio su quanto sta succedendo in parlamento sulla legge ‘sfasciaparchi’, il santuario dei cetacei di cui nessuno sa nulla neppure dopo Schettino, l’inquinamento marino, la ripresa delle costruzioni entro i 300 metri dalla costa e tante altre situazioni su cui il ministero dell’ambiente tace e latita da lungo tempo. E si tratta spesso di questioni che non richiedono neppure risorse finanziare che in più d’un caso non siamo riusciti ad utilizzare. Gli auspici qui non bastano specie da parte di un ministro.

