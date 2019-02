Un doveroso omaggio ai Parchi

Scritto da Renzo Moschini il 26.02.2019

Il 27 febbraio alla Camera dei Deputati –Sala Nilde Iotti- sarà presentato il libro ‘In ricordo di Bino Li Calsi’ ( Edizioni ETS).

Li Calsi fu capo gabinetto di Piersanti Mattarella assassinato dalla mafia, in seguito fu Presidente del Parco dell’Etna e di Federparchi l’associazione nazionale dei nostri parchi ed aree protette. Pochi giorni prima della sua scomparsa aveva incontrato Sergio Mattarella in occasione di una sua visita in Sicilia.

Con questo libro che raccoglie contributi di collaboratori e colleghi non abbiamo voluto solo ricordare una figura di grande autorevolezza, cultura, competenza e stile, ma anche le vicende dei nostri parchi, la legge nazionale del 1991 e di quelle regionali.

Soprattutto abbiamo voluto evidenziare i rischi che corrono anche in parlamento i nostri parchi oggi rispetto alla stagione segnata dalla presenza e il ruolo di Bino Li Calsi.

Anche per questo alla presentazione della Camera seguiranno iniziative dai primi di marzo a Pisa, Torino e Palermo dove regioni come Toscana, Piemonte e Sicilia hanno svolto e continuano a svolgere –sia pure tra non poche difficoltà- un ruolo che Li Calsi avrebbe molto apprezzato. Grazie Bino.

Renzo Moschini