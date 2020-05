L’analisi di ossa antiche svela quali erano gli utensili da cucina usati nel Medioevo

Scritto da Leonardo Debbia il 05.05.2020

Non ci saremmo mai aspettati che attraverso l’esame di ossa vecchie di centinaia di anni, riesumate in alcuni cimiteri medievali del Nord-Europa, si riuscisse a sapere quali utensili fossero stati usati nelle cucine dell’epoca per cuocere le vivande.

Pure, il prof. Kaare Lund Rasmussen, dell’Università della Danimarca meridionale, analizzando queste ossa, ha fatte in modo che…..potessero ‘parlare’!

“Con il mio team di collaboratori, siamo stati in grado di individuare la presenza di rame in molte ossa, per un periodo di tempo abbastanza lungo (secoli!) e quindi di scoprire l’abitudine delle antiche popolazioni del Nord Europa di usare il rame per le stoviglie e gli utensili di casa”, spiega lo studioso.

Il team del professor Rasmussen ha analizzato 553 scheletri, distribuiti su un arco temporale dai 1200 ai 200 anni fa, provenienti da nove cimiteri della penisola dello Jutland, compresi tra gli Stati attuali della Danimarca e della Germania settentrionale; alcuni, appartenenti a cittadine danesi, come Ribe e Haderslev; altri, a piccole comunità rurali, come Tirup e Nybol.

Ma com’è stato possibile trovare il rame nelle ossa?

E’ noto che una certa quantità di rame è indispensabile per l’organismo; senza rame, non si riesce a vivere. E il rame, solitamente, si assume mangiando.

La quantità di rame trovata negli scheletri ‘nordici’ dal team di Rasmussen è però veramente troppa per venir considerata assunta esclusivamente con l’alimentazione; per cui i ricercatori hanno desunto che la provenienza debba essere piuttosto cercata negli utensili da cucina con cui, nel Medioevo, si era soliti preparare i pasti quotidiani.

I recipienti da cottura più diffusi nelle cucine medievali erano i pentoloni, dove venivano fatte bollire le pietanze, sia a base di carne o pesce, sia – più diffusamente – consistenti in zuppe e stufati. E il metallo di questa utensileria era il rame.

Ma come poteva il rame arrivare dalle pentole nelle ossa?

Secondo i ricercatori, il passaggio potrebbe esser consistito di particelle raschiate dalle pentole di rame con coltelli di metallo; particelle minuscole che poi sarebbero state ingerite con il cibo.

Altra possibile via d’accesso potrebbe essere stata costituita da pietanze acide, che avrebbero favorito il passaggio del rame in soluzione.

“Le ossa mostrano che il rame è stato assunto in minuscole porzioni, gradualmente, ma praticamente per tutta la vita degli individui e quindi per generazioni intere”, dice Rasmussen. “Nella cittadina di Ribe, gli abitanti lo hanno ingerito per 1000 anni”.

Alla conclusione di una assunzione quotidiana di rame si è giunti dopo l’analisi di 208 scheletri provenienti da Ribe in un periodo che va dall’800 al 1800, cioè dall’età vichinga a tempi recenti.

Come metallo usato nell’alimentazione, però, non veniva usato solo il rame.

Per una indagine più approfondita, il professor Rasmussen ha analizzzato anche un pelo della barba di Tycho Brahe, l’astronomo che si diceva fosse stato avvelenato con il mercurio.

Lo studioso delle stelle, per Rasmussen, sarebbe invece morto per aver assunto grandi quantità di oro fino a due mesi prima della sua dipartita, forse per la sua vita da alchimista o forse perchè mangiò e bevve in stoviglie placcate in oro, altro metallo con cui, in particolare fra i ceti abbienti, si costruivano strumenti per le mense.