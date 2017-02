Sotto l’Isola di Mauritius scoperto un ‘continente perduto’

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito alle agenzie pubblicitarie, agli istituti che eseguono analisi dei dati web e ai social media nostri partner ( leggi come google -nostro partner - utilizza i tuoi dati ). Se non sei d'accordo, dovrai astenerti (e ce ne dispiace!) dalla fruizione dei nostri contenuti; se invece sei d'accordo e non vuoi visualizzare questo messaggio per 30 giorni,. Se continui ad utilizzare il nostro sito, accetterai le nostre modalità d'uso dei cookie.