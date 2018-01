Ambiente non pervenuto

Scritto da Renzo Moschini il 10.01.2018

E’ il titolo di un interessante articolo di Alfredo De Girolamo e Enrico Catassi sul Tirreno ma uscito anche su altri quotidiani nazionali. Si tratta di una critica severa alle forze politiche anche -anzi soprattutto-di governo per la scarsa attenzione fin qui riservata alle questioni ambientali mai così in crisi e malmesse nonostante alcune cose buone fatte come la legge pur tardiva sui reali ambientali.

E che questo persista pur essendo già in campagna elettorale non giova certo alla situazione. Qui però devo aggiungere una notazione critica sull’articolo per il nessun riferimento –insomma silenzio- su una vicenda ambientale conclusasi per fortuna con lo scioglimento delle camere, quella sui parchi. Nell’agenda politica ambientale questo è sicuramente uno dei peggiori disastri perché riguarda il ruolo dello stato e delle regioni in uno degli ambiti più delicati e decisivi della tutela e gestione del nostro patrimonio naturale, paesaggistico e di salvaguardia del territorio da un consumo scellerato. Anche qui il messaggio non è pervenuto e sarebbe l’ora di provvedere.

Renzo Moschini