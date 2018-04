Gli esseri umani moderni si incrociarono almeno due volte con i Denisova

Scritto da Leonardo Debbia il 18.04.2018

In un articolo pubblicato sulla rivista Cell dello scorso mese di marzo gli scienziati dell’Università di Washigton a Seattle hanno portato a conoscenza di aver determinato che i genomi di due gruppi di esseri umani moderni con ascendenti Denisova – un gruppo proveniente dall’Oceania e un altro proveniente dall’Asia Orientale – sono univocamente diversi, indicando che in epoche remote si erano verificati due episodi differenti e indipendenti di incroci con i Denisova.

“Eravamo già a conoscenza che abitanti dell’Oceania, e in particolare le popolazioni della Papuasia, sono di una significativa ascendenza Denisova”, afferma l’autrice senior Sharon Browning, docente di Biostatistica presso la Scuola di Sanità pubblica dell’Università di Washigton. “I genomi dei moderni Papuasi contengono all’incirca il 5% di ascendenza Denisova”.

I ricercatori sapevano che le ascendenze Denisoviane sono presenti, anche se in misura minore, in Asia, e avevano ipotizzato che questa ascendenza asiatica fosse da imputare alla migrazione di gruppi provenienti dalle popolazioni oceaniche.

“Ma in questo nuovo studio sugli asiatici orientali, è stata trovata un secondo gruppo di ascendenza Denisoviana che non troviamo negli Asiatici e nei Papuasi del Sud”, nota la Browning. “Questa ascendenza Denisova negli asiatici orientali sembra essere qualcosa che è stata acquisita da loro stessi”.

Dopo aver studiato più di 5600 sequenze dell’intero genoma di individui provenienti da Europa, Asia, America e Oceania e confrontandoli con il genoma Denisova, Browning e colleghi hanno determinato che il genoma dei Denisova è più strettamente correlato con la moderna popolazione dell’Asia orientale che con i moderni Papuasi.

“Abbiamo analizzato tuti i genomi alla ricerca di sezioni di DNA che sembravano provenire dai Denisova”, afferma Browning.

“Quando abbiamo confrontato sequenze di DNA dei Papuasi con il genoma dei Denisova, molte sequenze erano abbastanza simili per confermare una corrispondenza, ma alcune sequenze negli asiatici orientali, in particolare Han cinesi, vale a dire la quasi totalità della popolazione e l’etnia cinese Dai e i Giapponesi, erano molto più vicine alla corrispondenza con i Denisova”, dice la Browning.

Ciò che conosciamo della ascendenza Denisova proviene da un singolo insieme di fossili umani arcaici rinvenuti nei monti Altai, in Siberia. Il genoma di quell’individuo è stato reso noto nel 2010 e altri ricercatori hanno rapidamente identificato segmenti di discendenza Denisova in diverse popolazioni attuali, in particolare con abitanti dell’Oceania ma anche in asiatici orientali e meridionali.

“L’assunto è che l’ibridazione con Denisoviani si è verificato abbastanza velocemente dopo che gli esseri umani lasciarono l’Africa, circa 50mila anni fa, ma non sappiamo dove questa sia avvenuta, in termini di luogo”, afferma Browning, ipotizzando che forse gli antenati degli asiatici possano essersi mescolati ad un gruppo settentrionale.

Per il futuro, i ricercatori hanno messo in programma di studiare più popolazioni asiatiche e anche altre in tutto il mondo, compresi i Nativi Americani e gli Africani.

“Vogliamo indagare tutto il mondo per vedere se possano esistere prove di incroci con altri esseri umani arcaici”, spiega la Browning. “Ci sono tracce di ibridazione con esseri umani arcaici in Africa ma, dato il clima più caldo, nessuno ha ancora trovato fossili africani arcaici con sufficiente DNA per il sequenziamento”.